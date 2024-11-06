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كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي السفير السوري بتونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Novembre 2024 - 07:56 قراءة: 0 د, 29 ث
      
شكلت علاقات التعاون بين تونس وسوريا في شتى المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها، محور لقاء جمع، اليوم الثلاثاء، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، بسفير الجمهورية العربية السورية بتونس، محمد محمد.

وأكد كاتب الدولة خلال اللقاء، عراقة العلاقات التونسية السورية، مجددا حرص تونس على العمل على مزيد دعم التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه، استنادا لما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من قواسم مشتركة تاريخية وحضارية وثقافية، حسب بلاغ للوزارة.

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من ناحيته، أبرز السفير السوري أهمية العمل على استكمال مناقشة عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستغلال الفرص المتاحة للتعاون في عدّة ميادين.


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