مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يحتضن يوم 19 نوفمبر الجاري دورة تحسيسية حول استدامة المؤسسات

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يحتضن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، يوم 19 نوفمبر 2024، دورة تحسيسية لفائدة المشرفين على المسؤولية المجتمعية بالشركات الناشطة في قطاعات النقل.



ويندرج تنظيم هذا اليوم في إطار مشروع "دعم التحول البيئي للإنتقال البيئي لصناعة التنقل "، الذي يهدف إلى دفع المؤسسات نحو مستقبل مستدام، من خلال تقليل بصمتها الكربونية مع تعزيز تأثيرها الإجتماعي الإيجابي.





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وسيضم هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر، الاحد ،عن المركز، خبراء في المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات وممثلي المؤسسات التونسية، بغاية تعزيز إدماج القضايا المجتمعية والبيئية في قطاعي الطيران والإلكترونيات، من خلال إرساء نهج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.





يشار إلى أن هذه التظاهرة، تنتظم ببادرة من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، وبالتعاون مع شركائه، على غرار معهد المسؤولية الإجتماعية للشركات وشبكة الاتفاق العالمي تونس ومجمع الصناعات التونسية لمكونات الطيران والفضاء "جيتاس".





ويحظى هذا الحدث، بحسب نفس المصدر، بدعم المبادرة الخاصة "التشغيل اللائق من أجل إنتقال عادل" من خلال مشروع "شراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس 2"، بتفويض من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية والمنفذة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.