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القصرين: حجز كميّات هامة من السجائر التونسية ومجهولة المصدر في حملة مشتركة بمدينة القصرين

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Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 15:33 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أسفرت حملة رقابية مشتركة، نفّذتها صباح اليوم السبت، بمدينة القصرين، فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالشراكة مع أعوان الشرطة البلدية ومصلحة النجدة، عن حجز 1338 علبة سجائر تونسية من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون توفرها على شروط ممارسة التجارة، فضلا عن 926 علبة سجائر مجهولة المصدر، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم تأمين هذه المحجوزات بقباضة منتوجات الإختصاص بالجهة، وإتمام الإجراءات القانونية والعدلية ضد المخالفين وإحالتها على القضاء.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن الحملة المشتركة، التي تمت تحت إشراف ومواكبة والي الجهة زياد الطرابلسي، مكّنت أيضا من رفع 04 مخالفات اقتصادية تعلقت بمسك منتوجات قصد المضاربة فيها ومسك وبيع منتوجات مجهولة المصدر اثر تنفيذ 32 زيارة تفقد ومراقبة ميدانية.
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