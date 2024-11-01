القيروان: بدء الاستعدادات الأولية للانطلاق في أشغال بناء المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز

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أعطيت، اليوم الجمعة، إشارة انطلاق التحضيرات الأولية استعدادا للانطلاق في أشغال بناء المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان معمر الحاجي.



وأضاف الحاجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الاستعدادات تشمل تنظيف أرض المشروع ومسحها على مساحة 5ر14 هكتارا، وتسييج الموقع بصفة وقتية، وتركيز حضيرة المشروع عبر تركيز مكاتب الدراسات والمقاولات، لتنطلق اثر ذلك أشغال بناء المستشفى الجامعي على مدى 36 شهرا.

وأعطيت إشارة انطلاق هذه التحضيرات الأولية بحضور والي القيروان، والمعتمد الأول، والمدير الجهوي للصحة، ورئيس المشروع لوحدة التصرف في الأهداف بوزارة الصحة، ومدير مشروع المقاولات السعودية.



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وتجدر الإشارة إلى أن مشروع بناء المستشفى الذي سيتضمن عديد الاختصاصات بطاقة استيعاب 500 سرير، يأتي في إطار هبة من صندوق السعودي للتنمية بقيمة 85 مليون دولار، حيث تم في جويلية 2017 توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والسعودية متعلقة بتمويل هذا المشروع الذي بلغت كلفة المحينة 144 مليون دولار.

يذكر أنّه تم خلال شهر سبتمبر المنقضي توقيع عقد الشروع في بناء المستشفى بوزارة الصحة، بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني وسفير السعودية بتونس عبد العزيز بن علي صقر.