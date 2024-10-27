الإثيوبي كيجلشا يحطم الرقم القياسي في سباق نصف الماراطون بإسبانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671e87b1657009.14360955_npofjqikelgmh.jpg width=100 align=left border=0>

حطم العداء الإثيوبي يوميف كيجلشا الرقم القياسي في سباق نصف الماراطون للرجال بفارق ثانية واحدة اليوم الاحد في مدينة فالنسيا الإسبانية محققا زمنا قدره 57 دقيقة و30 ثانية بفارق ثانية واحدة عن الرقم القديم الذي حققه الأوغندي جاكوب كيبليمو في مدينة لشبونة البرتغالية.

وكان كيجلشا حقق الميدالية الفضية في سباق عشرة آلاف متر في بطولة العالم.

وسيخضع رقم كيجلشا لإجراءات المصادقة من جانب الاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل اعتباره رسميا.





...



