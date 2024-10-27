Babnet

الإثيوبي كيجلشا يحطم الرقم القياسي في سباق نصف الماراطون بإسبانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671e87b1657009.14360955_npofjqikelgmh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 19:33 قراءة: 0 د, 21 ث
      
حطم العداء الإثيوبي يوميف كيجلشا الرقم القياسي في سباق نصف الماراطون للرجال بفارق ثانية واحدة اليوم الاحد في مدينة فالنسيا الإسبانية محققا زمنا قدره 57 دقيقة و30 ثانية بفارق ثانية واحدة عن الرقم القديم الذي حققه الأوغندي جاكوب كيبليمو في مدينة لشبونة البرتغالية.
وكان كيجلشا حقق الميدالية الفضية في سباق عشرة آلاف متر في بطولة العالم.
وسيخضع رقم كيجلشا لإجراءات المصادقة من جانب الاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل اعتباره رسميا.

...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296473


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 20:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*