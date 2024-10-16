وزيرة الصناعة تتباحث مع رئيس مجلس إدارة "تويوتا" آفاق التعاون المشترك في الطاقات المتجددة والمناجم والسيارات

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تباحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، خلال لقائها رئيس مجلس إدارة المجمع الياباني "تويوتا"، نوبوهيكو موراكامي، الأربعاء، بمقر الوزارة، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في قطاعات الطاقات المتجددة والمناجم وصناعة السيارات.



وذكرت وزارة الصناعة، في بلاغ لها، أن مجمع "تويوتا" أحدث فرعا في تونس سنة 2021 ليستثمر في قطاعات مختلفة.





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وأوضحت أن شركة "AEOLUS" للطاقات المتجددة، التابعة للمجمع، تعمل على إنجاز مشروعي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من ولايتي توزر وسيدي بوزيد بقدرة مركزة تبلغ 100 ميغاواط للمشروعين وذلك بالتعاون مع شركة "سكاتاك" النرويجية.



وتعتزم شركة "AEOLUS" تطوير مشاريع جديدة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في الفترة القادمة بقدرة مركزة بحوالي 475 ميغاواط.



يذكر أن مجمع "تويوتا" متكون من عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة على غرار صناعة وتجارة السيارات والشاحنات والبنية التحتية والطاقات المتجددة وهو متواجد في 130 دولة ويشغل قرابة 70 ألف شخص.