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رئيس مجلس إدارة "تويوتا" يؤكد لرئيس الحكومة عزم المجمع على إنجاز مشاريع في الطاقات المتجددة في تونس

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 22:20 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أكد رئيس مجلس إدارة مجمع "تويوتا"، نوبوهيكو موراكامي، خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدّوري، الأربعاء، بالقصبة، عزم المجمع على إنجاز مشاريع أخرى في تونس في مجال الطاقات المتجددة في الفترة القادمة لتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية للبلاد في هذا المجال.

وأعرب المستثمر الياباني، خلال هذا اللقاء الذي حضرته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الى جانب كاتب الدولة المكلّف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان، عن امتنانه لما لقيته الشركة من مساندة من السلطات التونسية مما ساهم في تطوير مجالات تدخلها وإنجاز مشاريعها.

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وأوضح المدّوري، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الدولة التونسية عازمة على توفير مناخ استثماري جيّد للمستثمرين التونسيين والأجانب وخاصة في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والتي من شأنها أن تضمن بلوغ مستويات متقدمة من الاستقلال الطاقي مع مراعاة مقتضيات التنمية المستدامة.


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