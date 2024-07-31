حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية باريس 2024(اليوم الخامس): ثنائي التجديف الكريمي والذوادي في النهائي (ب)

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اقتصرت مشاركة الرياضيين التونسيين بمناسبة اليوم الخامس من الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس على ثنائي التجديف خديجة الكريمي وسلمى الذوادي الذي تاهل الى النهائي (ب) الخاص بالمراكز الترتيبية من 7 الى 12.



وحلّ الثنائي التونسي، اليوم الاربعاء، في المركز السادس والأخير من الدور نصف النهائي الثاني بزمن قدره 7:26.39 دق.





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وسيخوض الثنائي التونسي، الذي حقق نتائج مشرفة في اولمبياد باريس، النهائي (ب) الى جانب متسابقات من كندا وفرنسا وبولونيا والنمسا والارجنتين.



وسيسعى الثنائي التونسي يوم الجمعة (س 10 و18دق) الى انهاء مشاركته في افضل مرتبة ممكنة.



يذكر أنّ خديجة الكريمي وسلمى الذوادي قد حققتا ترشحا تاريخيا للتجديف النسائي التونسي الى الدور نصف النهائي اثر حلولهما في المركز الثالث من التصفية الثانية لمجموعة التدارك بزمن قدره 7:25.21 دق.