الناطق باسم الحماية المدنية يؤكد تقدم وحدات الحماية أشواطا في اخماد الحريق الذي نشب في عدد من مخازن التبريد في سليمان

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متابعة - قال الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحماية المدنية، معز تريعة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ليلة الأربعاء، ان وحدات الحماية المدنية تمكنت الى حدود العاشرة والنصف ليلا التقدم أشواطا هامة في اخماد الحريق، الذي نشب في مخازن تبريد في جهة سليمان من ولاية نابل.

ونشب عشية، الأربعاء، حريق بمخزن تبريد غلال بمنطقة بوشراي تستغلها شركة كبرى مختصة في صناعة الحليب ومشتقاته وانتشر الحريق بمخزني تبريد كبيري الحجم محاذيين للمخزن الأول وفق مراسل "وات" في نابل.

ويحوي المخزنان على مواد أولية لصناعة الياغورط ومادة الزبدة والسكر وفق ما أكده تريعة ل"وات".

وأشار تريعة الى أن أعوان الحماية المدنية يواصلون التدخل لاطفاء الحريق معززين بشاحنات اطفاء من قرنبالية ونابل وبن عروس و تونس مبرزا ان الاعوان تمكنوا في الاطار ذاته من اخراج كميات كبيرة من المواد المبردة لتفادي احتراقها دون تقديم معطيات بشأن أسباب اندلاع الحريق.



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والجدير بالذكر أن عددا من شهود العيان أفادوا في تصريحاتهم ل"وات" بأن الحريق هو حريق هائل" وان اعوان الحماية المدنية يواجهون صعوبة في اطفائها بسبب هبوب الرياح القوية بالمنطقة.





والجدير بالذكر أن عددا من شهود العيان أفادوا في تصريحاتهم ل"وات" بأن الحريق هو حريق هائل" وان اعوان الحماية المدنية يواجهون صعوبة في اطفائها بسبب هبوب الرياح القوية بالمنطقة.