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سليانة: تقدم موسم الحصاد بنسبة 45 بالمائة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 10:30 قراءة: 1 د, 7 ث
      
بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليانة، إلى غاية نهاية الأسبوع المنقضي، حوالي 45 بالمائة، وبلغت الكميات المجمعة 220 ألف و235 قنطارا، موزعة إلى 112 ألفا و235 قنطارا قمح صلب و2140 قنطارا قمح لين و105 ألاف و841 قنطارا شعير، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز

وبين عزوز في تصريح اليوم الإثنين لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أنه تم وسق حوالي 5 الأف قنطار قمح صلب و14 ألفا و720 قنطارا شعير من الكميات المجمعة.
وأشار إلى انه تم تنفيذ زيارات لكافة مراكز التجميع بالجهة والبالغ عددها 28 مركزا، وأخذ عينات من كافة المراكز، لافتا إلى أن العملية أفرزت انتقاء مايقارب 35 ألف قنطار من الشعير، والاذن في مرحلة اولى بنقل 27 الف قنطار منها إلى المخازن الكبرى التابعة لديوان الحبوب كمخزون إحتياطي من الشعير، وإعتبر أن تقدم موسم الحصاد يتم بصفة عادية دون تسجيل إشكاليات.
...

من جهتها، وصفت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نورة الزواري في تصريح سابق لصحفية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الموسم الفلاحي الحالي، بـ "المتوسط" و"الأقل من المتوسط"، نظرا لنقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال شهري مارس وأفريل، وأضافت أن الحالة العامة للمزروعات تتوزع إلى 20 بالمائة "حسنة"، و30 بالمائة "متوسطة" و49 بالمائة "دون المتوسط ومتلفة".
يذكر أنه تم إعطاء إشارة إنطلاق موسم حصاد القمح بولاية سليانة، بضيعة عين الزين 3 التابعة للمركب الفلاحي "عين الزين" بمعتمدية الكريب يوم 3 جوان الجاري


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