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الرابطة1 : محرز المالكي يدير لقاء الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري والفار باشراف فرنسي

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Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 20:37 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تم تعيين الحكم محرز المالكي لاداراة مباراة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري المقررة يوم السبت برادس (س 19) لحساب الجولة التاسعة (قبل الاخيرة) لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

كما تم تعيين الفرنسي بينوا ميو كحكم فار في هذه المباراة.

...

وسيكون الفرنسي ميو حكم فار ايضا في لقاء الملعب التونسي والنادي الافريقي الذي سيقام يوم الجمعة وسيديره الحكم نضال اللطيف.

وتم تعيين الفرنسي باستيان ديشاف كحكم فار في لقاء النجم الساحلي والنادي الصفاقسي الذي سيديره خالد قويدر.

وفي ما تعيين حكام الجولة التاسعة:

الجمعة 14 جوان 2024
ملعب الهادي النيفر بباردو س 16 و 30 دق
الملعب التونسي - النادي الافريقي الحكم نضال اللطيف

السبت 15 جوان 2024
ملعب اولمبي سوسة س 16 و 30 دق (دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي الحكم خالد قويدر
ملعب حمادي العقربي برادس س 19 (دون حضور الجمهور)
الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري الحكم محرز المالكي


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