امضاء اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار

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أبرم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع المكتب الاقليمي للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار بمنطقة شمال افريقيا، تهدف الى تقريب وتحسين جودة الخدمات الموجهة إلى الفئات الاجتماعية الهشة في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية.



وتولى كل من المدير العام للديوان محمد الدوعاجي والمديرة الإقليمية للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار بمنطقة شمال إفريقيا دنيا بن ميلود توقيع هذه الاتفاقية، التي تنص على احداث مخبر رقمي بمركز التوثيق والنشر والأرشيف لرقمنة الرصيد الورقي المتوفّر ومختلف مدعّمات الإيضاح والتثقيف بما من شأنه أن يسهم في تسهيل النفاذ إلى المعلومات، وإرساء منظومة تصرّف مندمج مع مختلف الجهات، وذلك قصد توفير الخدمات للجميع دون إقصاء أو تمييز.





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وسيقع بموجب الاتفاقية، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن ديوان الأسرة والعمران البشري، إحداث ناد صحي خاص بالفئات الهشة للتثقيف والإرشاد حول عدد من الأمراض والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتنظيم دورات تدريبية لفائدة إطارات ومقدّمي الخدمات بالديوان حول التخطيط والاتصال ولغة الإشارات.



واتفق الطرفان على برمجة أيام إعلامية للتعريف بالتطبيقة الرقمية عبر الهاتف الجوال "ONFP+" بولايات تونس الكبرى في مرحلة أولى وتنظيم نشاط ثقافي بالعاصمة حول الوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء من الفئات الهشة وذلك خلال حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة.



وذكر الديوان أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار التأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الجانبين تساعد على مزيد إدماج الفئات الهشة وتطوير كافة الخدمات المتوفرة وتيسير النفاذ إليها بشكل عادل وشامل.