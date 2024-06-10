منوبة: اصابة 03 اشخاص في حادث اصطدام شاحنة نقل أموال بالمترو رقم 4

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جدّ، صباح اليوم الاثنين، على مستوى المركب الجامعي بمنوبة، حادث اصطدام بين شاحنة نقل اموال، والمترو الخفيف رقم 4، مما أسفر عن إصابة ثلاث أشخاص وهم سائق الشاحنة ومرافقيه، تم نقلهم الى مستشفيي شارل نيكول والرابطة بالعاصمة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد سالم اليوسفي، صحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.



وتتمثل صورة الحادث، في اصطدام شاحنة نقل الأموال بعد خروجها من مركز البريد بالمركب الجامعي، بمقدمة المترو المتجه نحو العاصمة ، لدى عبورها السكة، مما خلف أضرارا مادية في البلور الأمامي للمترو وفي مقدمة الشاحنة، دون تسجيل إصابات في صفوف ركاب المترو.

وحل أعوان مركز الحرس الوطني بمنوبة ووحدات المرور، وقاموا بتامين الشاحنة إلى حين قدوم فريق جديد على متن شاحنة أموال جديدة، كما تدخل فريق الصيانة والتدخل السريع في الإبّان لإعادة الجولان في الاتجاهين إلى نشاطه الاعتيادي، وفق تأكيد مصدر امني.



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وتولت الوحدات المرورية، وفق ذات المصدر، فتح بحث في أسباب الحادث، بالتوازي مع تحقيق إدارة شركة النقل حول أسباب الحادث وملابساته.