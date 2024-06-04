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مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك, محور لقاء رئيس الجمهورية قيس بوزيرة العدل

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 06:19 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، يوم الإثنين 3 جوان 2024 بقصر قرطاج، ب ليلى جفال، وزيرة العدل، مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما أدى إليه من ضحايا.

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وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هذا المشروع قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل بتشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي نهائيا مع نظام قانوني للشيك لا توازن ولا عدل فيه.


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