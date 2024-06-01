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نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر ماي 2024 تستقر عند 7،97 بالمائة للشهر الثاني على التوالي

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Publié le Samedi 01 Juin 2024 - 12:37 قراءة: 0 د, 34 ث
      
استقرّت نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر ماي 2024، في مستوى 7،97 بالمائة، وذلك للشهر الثاني على التوالي. وسجّلت النسبة ذاتها ارتفاعا طفيفا مقارنة بشهر مارس 2024 (7،96 بالمائة) وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي أمس، الجمعة.

وشهدت نسبة الفائدة في السوق النقدية في المقابل، وبالانزلاق السنوي، تراجعا بعد أن تحوّلت من 8 بالمائة في ماي 2023 إلى 7،97 بالمائة في ماي 2024.

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والجدير بالذكر أنّه بعد أن بلغت هذه النسبة ذروتها، في حدود 8،05 بالمائة، خلال مارس 2023 اتبعت مسارا تنازليا ابتداء من شهر أفريل 2023 لتتحوّل من 8،01 بالمائة إلى 8 بالمائة خلال الفترة الممتدة من أفريل وحتّى سبتمبر 2023 لتبلغ مستوى 7،99 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من السنة ذاتها.


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