كاس تونس للكرة الطائرة- الترجي الرياضي والنجم الساحلي في النهائي

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تاهل كل من الترجي الرياضي والنجم الساحلي مساء اليوم الاربعاء الى مباراة الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة لموسم 2023-2024 المقررة يوم 29 ماي الجاري.



وضمن الترجي الرياضي ترشحه للمباراة النهائية اثر فوزه، في الدور نصف النهائي، على الاولمبي القليبي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (25/15-25/13-25/18) بقاعة عيسى بن نصر بقليبية فيما تغلب النجم الساحلي على النادي الصفاقسي بنتيجة 3-2 تفاصيلها ( 21-25 و25-18 و27-25 و33-35 و12-15) في مباراة مثيرة احتضنتها قاعة الرائد البجاوي بصفاقس وتوقفت لمدة تجاوزت الساعة في الشوط الثالث بسبب مشادة بين لاعبي الفريقين قبل ان يقرر الحكم استئنافها بعد تهدئة الخواطر.





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الأربعاء 22 ماي 2024

قاعة عيسى بن نصر –قليبية

النادي الاولمبي القليبي / الترجي الرياضي التونسي صفر - 3



قاعة البجاوي –صفاقس

النادي الصفاقسي / النجم الساحلي 2 - 3

