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تخصيص اعتماد بقيمة 2.6 مليون دينار لبناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بالزريبة

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Publié le Jeudi 16 Mai 2024 - 20:52 قراءة: 0 د, 40 ث
      
خصصت وزارة الشباب والرياضة اعتمادا بقيمة 2 فاصل 6 مليون دينار لبناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بالزريبة من ولاية زغوان منها 300 ألف دينار للقيام بالدراسات الفنية المتعلقة بالهندسة المدنية والشبكات الخارجية .

وذكر محسن مصدق المندوب الجهوي للشباب والرياضة لـ "وات" أنه تم تخصيص قطعة الأرض التي وفرتها بلدية الزريبة لإنجاز المشروع على مساحة 1هكتار فاصل5 واختيار المهندسين المصممين لتقديم تصوراتهم الفنية للشكل المعماري للمنشأة الرياضية المرتقبة التي ستتكون من حجرات ملابس ذات مواصفات فنية عصرية واحدة للمحليين وأخرى الضيوف ومدارج وفضاء لممارسة الرياضات الجماعية إلى جانب تجهيزات كهربائية وغيرها
وأكد المندوب الجهوي أن أشغال القاعة الجديدة ستنطلق في غضون الثلاثية الأخيرة للسنة الحالية ليبلغ عدد القاعات الرياضية بولاية زغوان 9 قاعات منها 3 قاعات للرياضات الجماعية بكل من الفحص وزغوان والزريبة ، و6 قاعات للرياضات الفردية بكل من الناظور وزغوان والفحص.


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