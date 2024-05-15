المركز العسكري للتكوين المهني بفندق الجديد يتحصّل على شهادة نظام الجودة "إيزو 21001"

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تحصل المركز العسكري للتكوين المهني بفندق الجديد بالإدارة العامة للمعدات الدارجة، مع بداية شهر ماي الحالي، على شهادة المطابقة للمواصفات "إيزو 21001"، ليكون بذلك أول مركز عسكري للتكوين المهني في تونس وأول مؤسسة تكوين عسكرية في الجيش التونسي يتحصل على هذه الشهادة، وفق ما أفاد به المقدم بالبحرية عبد السلام بن عبد لله.



وتندرج شهادة الحصول على المواصفات "إيزو 21001 " وإرساء منظومة للجودة في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة الدفاع الوطني في أفق 2030، وفق ما ذكره المصدر ذاته في تصريح إعلامي خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء إلى المركز العسكري للتكوين المهني بفندق الجديد لفائدة الإعلاميين.





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وأوضح أن هذا المركز يؤمن ثلاثة مستويات تكوين، تتمثل في الحصول على شهادة المهارة وشهادة الكفاءة المهنية ومؤهل تقني مهني في الاختصاصات لها علاقة بميكانيك السيارات وكهرباء السيارات والصناعات الميكانيكية واللحام، إضافة إلى التكوين المستمر للأفراد النشيطة في القوات المسلحة.



وأشار إلى أن هذا المركز يعدّ رائدا وقدوة المراكز العسكرية لتحصله على نظام الجودة العالمي "إيزو 9001 " منذ سنة 2011 ومؤخرا نظام الجودة " إيزو 21001" ليكون بذلك المؤسسة العسكرية الأولى التي تتحصل على هذا النظام والثانية وطنيا بعد كلية الطب بالمنستير.



وأشار إلى أنه يتمتع بالتكوين عسكريون مباشرون في التكوين المستمر وفي التكوين المهني وعسكريون مجندون ومدنيون ذكورا وإناثا من مختلف الأعمار والمستويات، أي حسب المستوى العلمي ما دون التاسعة أساسي وتاسعة أساسي منهاة وثانية ثانوي منهاة.



وأكد أن المركز يؤمن أكثر من دورتين إثنتين في السنة وله برنامج تربصات في شهر سبتمبر وأخر في شهر فيفري حسب نوعية التكوين ومدّته، التي تتراوح بين 9 أشهر (شهادة المهارة) وسنة كاملة (شهادة الكفاءة المهنية) وسنتين (شهادة المؤهل التقني).



وأضاف المقدم بالبحرية أن للمركز علاقة وثيقة بمحيطه الخارجي وله شراكات في القطاع الصناعي مع شركات يقع النظر في طلباتها مع العمل عل مواكبة التطور التكنولوجي.



وجرى التأكيد خلال اللقاء الإعلامي على أن منظومة التكوين المعني هي إحدى حلقات المنظمة العسكرية للتكوين المهني وأنه يتم التنسيق مع الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة المعني والتشغيل قصد اعتماد البرامج المحينة والمنظرة على الصعيد الوطني ومعرفة حاجيات سوق الشغل من الاختصاصات المطلوبة وطنيا وجهويا.