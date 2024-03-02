رئيس الجمهورية  وأمير دولة قطر يتفقان على عقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت وعلى مزيد تعزيز التشاور والتنسيق

اتفق رئيس الجمهورية قيس سعيد وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، على عقد اللجنة العليا المشتركة في أقرب وقت بالدوحة والتي ستمثل إطارا ملائما لتنفيذ مشاريع استثمارية في عدة قطاعات وتعزيز نسق التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي وانتداب اليد العاملة والكفاءات التونسية



كما اتفقا على تبادل الزيارات قريبا لمزيد تعزيز سنة التشاور والتنسيق بين القيادتين، وذلك خلال محادثة جمعتهما بالجزائر على هامش أشغال القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز





وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، حرص تونس الراسخ على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تعزيز علاقات الأخوة الوثيقة والشراكة المتميزة مع دولة قطر في عدة مجالات خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.وبيّن رئيس الدولة أن هناك إرادة صادقة وعزم قوي على تطوير الروابط التونسية القطرية انطلاقا مما يجمع البلدين من إيمان مشترك بتوفّر فرص واعدة وكبيرة للتعاون والاستثمار.كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على موقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في استبساله في الدفاع عن حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.ومن جانبه، أشاد أمير دولة قطر بالعلاقات القوية بين قطر وتونس، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب تونس ودعم اقتصادها لا سيما عبر تعزيز الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية.كما أثنى، بالمناسبة، على تضاعف أعداد الجالية التونسية العاملة في قطر ودورها وكفاءتها.