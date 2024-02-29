وزارة التجارة ستضخ 1000 طن من السكر يوميا وكلفت اداراتها الجهوية بادارة ملف الفارينة والسميد - الطرابلسي

اكد مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، انه سيتم ضخ 1000 طن يوميا من السكر لتغطية الطلب خلال رمضان 2023 و توفير قرابة 6 الاف طن من الزيت النباتي المدعم وامداد الاسواق بنحو مليوني لتر من زيت الزيتون الى جانب تكليف الادارات الجهوية للتجارة بإدارة ملف الفارينة والسميد.



وكشف الطرابلسي، عن هذه المعطيات خلال حوار تلفزي اعده الاستوديو التلفزي بوكالة تونس افريقيا للانباء، ومن بينها وجود خطة جاهزة لضخ 3 الاف طن من السكر لتغطية الطلبات الاضافية.





واشار الطرابلسي، الى ان خطط توفير الزيت المدعم تاتي في ظل انخفاض اسعار الزيت النباتي الرفيع بنحو 4 دينارات او بنحو 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الى جانب انخفاض عديد المنتوجات على مستوى السوق الدولية لمنتوجات السكر ومكونات الزيت النباتي.وشدد على وجود اجراءات استثنائية للتعامل مع توزيع مادة الفارينة والسميد، خاصة في ظل وجود اطراف تقوم بالمضاربة في هذه المواد المدعمة، من تكليف الادارات الجهوية للتجارة بالتنسيق مع الولاة لتولي هذه الملف على مستوى التوزيع وتعزيز المراقبة.واعتبر الطرابلسي، ان منظومة اللحوم الحمراء تعاني من بعض الصعوبات في تونس لكن وزارة التجارة تسعي بالتعاون مع عديد الاطراف على غرار شركة اللحوم الى توريد كميات لتغطية جزء من الطلب.واعتبر ان منظومة اللحوم البيضاء توفر اسعارا مناسبة للمستهلكين في ظل الاجراءات الاخيرة التي اتخذها مهنيو المذابح وموزعو الللحوم البيضاء بالتفصيل والتي قلصت هوامش الربح عند التفصيل إلى 15 بالمائة بعدما كانت تتجاوز 20 بالمائة و تقليص هامش ربح بيع الاسكالوب عند التفصيل الى 10 بالمائةواشار الى توفر كميات كافية من مادة البيض الذي يشهد ارتفاعا في الطلب خلال شهر رمضان، تغطي الطلب وتعادل قرابة 23 مليون بيضة على شكل احتياطي و 150 مليون بيضة على شكل انتاج يومي.واكد الطرابلسي، انه سيتم مواصلة توزيع زيت الزيتون المخصص للمستهلكين، ضمن البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان مع ضخ اكثر من 2 مليون لتر.وانطلقت وزارة التجارة منذ منتصف شهر ديسمبر في توزيع كميات من زيت الزيتون المعلب بسعر 15 دينار للعموم علما وانه تم توزيع اكثر من 3 مليون لتر من زيت الزيتون الى حد الآن