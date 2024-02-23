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تركيز مكاتب للإصغاء ومرافقة التلميذ في 9 مدارس تجريبية بهدف التوقّي من الانقطاع المبكّر عن الدراسة (اليونيسيف)

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Publié le Vendredi 23 Février 2024 - 20:05 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بتركيز مكاتب للإصغاء ومرافقة التلميذ في 9 مدارس تجريبية، ضمن البرنامج النموذجي رباعي الأبعاد الرامي إلى التوقّي من الانقطاع المبكّر عن الدراسة.

وتم تركيز غرف مسبقة الصنع لاستخدامها كمكاتب إصغاء ومرافقة للتلاميذ المعرّضين لخطر الانقطاع المبكّر عن الدراسة، في المدارس التجريبية الموزعة على ولايات تونس ومنوبة والمنستير والمهدية والكاف وباجة ونابل، وفق بلاغ صادر الجمعة عن منظمة "اليونيسيف" مكتب تونس.

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وتتيح مكاتب الإصغاء ومرافقة التلميذ، لتلاميذ هذه المدارس الحصول على الخدمات اللازمة وفقًا لاحتياجات كل واحد منهم، قصد الحد من ظاهرة الانقطاع والتسرب المدرسي.

ويرتكز البرنامج النموذجي رباعي الأبعاد، الذي ينفذ بدعم مالي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على عدة أبعاد، منها تركيز مكتب للإصغاء والمرافقة صلب المؤسسات التربوية، ووضع آلية للتدارك والدعم البيداغوجي، يتلقى بمقتضاها التلميذ المساعدة البيداغوجية.
جدير بالذكر أن وزير التربية السابق فتحي السلاوتي، كان أعلن في تصريح إعلامي في جانفي 2023 أن 30 ألف تلميذ في تونس يغادرون سنويًا مقاعد الدراسة بشكل نهائي.


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