جامعة منوبة تسعى للحصول على الاعتماد في مجال "الجامعة المبادرة"

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أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي أحمد الشيخ عربي اليوم الاربعاء أن فريقا من الخبراء البريطانيين سيتحول غدا الخميس إلى كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، من أجل دعمها للحصول على الاعتماد في مجال "الجامعة المبادرة".



ولفت أحمد الشيخ عربي، في تصريح اعلامي على هامش يوم اعلامي حول "الجامعة المبادرة" تنظمه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني و وزارة الخارجية و التنمية البريطانية، بمقر مدينة العلوم بتونس، أن المقصود ب"الجامعة المبادرة" هو أن توفر المؤسسات الجامعية لطلبتها تكوينا في عدة اختصاصات وتزوّدهم بالمهارات اللازمة للتمكّن من الانخراط في ميدان الريادة و المبادرة وتشجع الطلبة على الابتكار و التجديد و الانفتاح على محيطهم.





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وأضاف أن فريق الخبراء سيعمل على تدريب المشرفين على كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وأساتذتها وطلبتها و باحثيها حول مختلف المعايير الدولية التي تجعل الجامعة مؤهلة للحصول على الاعتماد في مجال "الجامعة المبادرة" الذي يسنده المركز الوطني البريطاني للتعليم والاقتصاد.



وبيّن أن كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ستتولى في مرحلة قادمة تقديم ملفها للمركز الوطني البريطاني للتعليم والاقتصاد من أجل الحصول على الاعتماد في مجال "الجامعة المبادرة"، لافتا الى أنه سيتم فيما بعد تعميم هذه التجربة على مختلف المؤسسات الجامعية التونسية العمومية والخاصة.



ومن جانبه بيّن مدير عام التعاون الدولي بالوزارة مالك كشلاف أن "الجامعة المبادرة" هي ثقافة يجب تكريسها و ترسيخها في جميع مؤسسات التعليم العالي لما لها من انعكاسات هامة على مستوى تنمية البلاد من جهة وتعزيز نجاح الطلبة في مجالهم المهني من جهة أخرى، مشددا على أن الجامعات التونسية مدعوة اليوم الى الانفتاح على التجربة البريطانية العريقة في مجال ريادة الجامعة والنهل منها حسب تقديره.



ومن جهتها بينت المديرة العامة للمركز الوطني لريادة الاعمال في التعليم "NCEE" "ساري نارسو"، أنه سيتم خلال هذا اللقاء الذي تشارك فيه جل الجامعات التونسية تقديم ثلاث ورشات عمل سينشطها ثلة من الخبراء البريطانيين من أجل تدريب ممثلي هذه الجامعات حول الممارسات الفضلى لإرساء ثقافة "الجامعة المبادرة" وتزويدهم بالآليات اللازمة لترسيخها.