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قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها تتراجع بنسبة 25،1 بالمائة في 2023

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 16:50 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تراجعت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها، بنسبة 25،1 بالمائة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022. وقدّرت هذه الإستثمارات ب480،1 مليون دينار، وفق ما أظهرته نشرية إحصائية خصّصت للإستثمار الفلاحي الخاص خلال سنة 2023، الإثنين، لوكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.


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