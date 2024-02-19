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قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها تتراجع بنسبة 25،1 بالمائة في 2023
الاثنين 19 فيفري 2024 | 9 شعبان 1445
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