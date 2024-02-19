قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها تتراجع بنسبة 25،1 بالمائة في 2023

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تراجعت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها، بنسبة 25،1 بالمائة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022. وقدّرت هذه الإستثمارات ب480،1 مليون دينار، وفق ما أظهرته نشرية إحصائية خصّصت للإستثمار الفلاحي الخاص خلال سنة 2023، الإثنين، لوكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.