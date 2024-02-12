سليانة: المصادقة على 6 ملفات بالترخيص لأصحابها باستغلال المياه المستعملة المعالجة في مجال الري

صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة ومراقبة استعمال المياه المعالجة في مجال الري بولاية سليانة، أواخر الأسبوع المنقضي على 6 ملفات، حيث تم الترخيص لأصحابها باستغلال المياه المستعملة المعالجة في مجال الري من مجموع 10 ملفات، بعد القيام بالمعاينات الميدانية بتاريخ 5 فيفري الجاري، وفق رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية علي السليمي.



وأضاف السليمي في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المساحة الجملية المصادق عليها والمبرمج ريها، تقدر بحوالي 13.5 هكتارا موزعة بين 11.5 هكتارا من الأعلاف و2 هكتارات من أشجار اللوز، وبين انه تم تقديم 11 مطلبا أخر للجنة الجهوية، ينتظر البت فيها وفق برنامج عمل، علما وأن مصالح اللجنة ستقوم بزيارات معاينة ميدانية اليوم وسيتم بمقتضاها اصدار الرخص.





...



يشار الى ان المساحة المروية داخل المنطقة السقوية العمومية مديونة بسليانة الشمالية، موضوع طلبات الرخص، تقدر عموما ب76 هكتارا، موزعة بين 31 هكتارا من الأعلاف و45 هكتارا من الأشجار المثمرة، وتبلغ كميات الماء التي يتم ضخها بصفة يومية 3700 متر مكعب، وفق ذات المصدر.

وأكد السليمي بالمناسبة على ضرورة استغلال مياه المعالجة في ظل التغيرات المناخية ونقص التساقطات، مع التاكيد على احترام شروط استعمال المياه (من خلال خاصة الابتعاد عن الطريق بحوالي 100 متر وعدم استعمال الري بالرش)

وذكّر بالمنشور المشترك بين وزارات الصحة والداخلية والفلاحة الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2023، بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة باستغلال المياه المعالجة المستعملة لري الحبوب و الأعلاف والأشجار