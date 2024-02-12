اضطراب وانقطاع مياه الشّرب ببعض المناطق بولاية قابس غدا الثلاثاء بداية من الساعة الواحدة صباحا

تشهد الحامة والحامة الغربية والمطوية ووذرف وغنوش وقابس الغربية، ولاية قابس، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشّرب، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة الواحدة صباحا، وفق ما ورد ببلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاثنين.



وأفادت الشركة ان هذا الاضطراب والانقطاع في تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشّرب يأتي بسبب قيامها بأشغال صيانة على قناة جلب مياه شط الفجيج قطر 1000مم باتجاه محطة التحلية بقابس.

وينتظر، حس المصدر ذاته، ان يستأنف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.



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