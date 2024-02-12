Babnet

اضطراب وانقطاع مياه الشّرب ببعض المناطق بولاية قابس غدا الثلاثاء بداية من الساعة الواحدة صباحا

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 11:02 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تشهد الحامة والحامة الغربية والمطوية ووذرف وغنوش وقابس الغربية، ولاية قابس، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشّرب، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة الواحدة صباحا، وفق ما ورد ببلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاثنين.

وأفادت الشركة ان هذا الاضطراب والانقطاع في تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشّرب يأتي بسبب قيامها بأشغال صيانة على قناة جلب مياه شط الفجيج قطر 1000مم باتجاه محطة التحلية بقابس.
وينتظر، حس المصدر ذاته، ان يستأنف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.
...




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282017


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 11:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*