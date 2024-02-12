البطولة السويسرية: سيف الله اللطيف يحرز هدفا ويساهم في فوز فريقه وينترثور

أحرز الدولي التونسي سيف الله اللطيف أمس الأحد هدفا وساهم في فوز فريقه وينترثور على لوسيرن بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثالثة والعشرين للبطولة السويسرية لكرة القدم.



وبعدما تقدم لوسيرن بهدف منذ الدقيقة 25 عن طريق النمساوي ادريان غريبيتش من ركلة جزاء، توفق سيف الله اللطيف في تعديل النتيجة عند الدقيقة 64 قبل أن ينتزع وينترثورالفوز بفضل هدف توبياس سكاتين في الدقيقة 83.





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ويحتل فريق وينترثور المركز السابع في جدول ترتيب البطولة السويسرية برصيد 32 نقطة.

يذكر أنّ سيف الله اللطيف صاحب الـ 23 عاما يشغل خطة مهاجم جناح أيمن وينشط في صفوف وينترثور منذ جانفي 2023 قادما من نادي بازل السويسري.