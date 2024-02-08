وزير الصحة يدعو إلى الإشتغال على إستراتيجية عربية بشأن إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة

دعا وزير الصحة علي المرابط، أمس الأربعاء، إلى الإشتغال على إستراتيجية عربية بشأن إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة، وذلك خلال مشاركته عن بعد في المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، الذي انتظم بعمان بالأردن، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة.



وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال هذا المؤتمر المنتظم بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب وممثلين عن 60 منظمة وجمعية وهيئة ونقابة مهنية ومنظمة صحية وانسانية دولية من 25 بلدا، وممثلة منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، ضرورة التنسيق المشترك مع وزارة الصحة الفلسطينية لمتابعة الأوضاع الصحية بالمستشفيات وضبط الاحتياجات على المدى القريب والمتوسط.





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وأدان الوزير المجازر الوحشية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، حيث قُصفت المباني السكنية ومراكز الإيواء والمستشفيات ودور العبادة واستشهد آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين الأبرياء، إضافة إلى عشرات الفرق الصحية التي تمارس عملها الإنساني في القطاع.

وقام العدوان الإسرائيلي بتدمير 30 من أصل 36 مستشفى، و53 مركزا صحيا و122 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى تدمير مركزي علاج مرضى السرطان، في عدوانه المستمر على قطاع غزة، حسب آخر الإحصائيات.

ويشار إلى أن المؤتمر يضم ورشات عمل متنوعة، وإطلاق مبادرة للتبرعات لإعمار القطاع الطبي بغزة، خاصة في وجود نحو 60 ألف أمرأة حامل، و10 الاف مريض سرطان، وانتشار الأوبئة بسبب المجاعة والتلوث، وعدم تلقي الأطفال إلى التلاقيح، وعدم القدرة في علاج مصابي الحرب.