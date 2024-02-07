بطولة ابو ظبي للتنس - انس جابر الى الدور ربع النهائي

فازت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، المصنفة سادسة عالميا، على البريطانية ايما رادوكانو، المصنفة 296 عالميا 2-0 (6-4 و6-1) اليوم الاربعاء في الدور ثمن النهائي لبطولة ابوظبي ذات 500 نقطة التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 922573 الف دولار امريكي.وستواجه جابر في الدور ربع النهائي البرازيلية مايا حداد (13 عالميا) التي تغلبت، في الدور ثمن النهائي، على البولونية ماغدة لينات (55 عالميا) 2-1 (7-6 و6-7 و6-1).