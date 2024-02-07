Babnet

بطولة ابو ظبي للتنس - انس جابر الى الدور ربع النهائي

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 19:59 قراءة: 0 د, 31 ث
      
فازت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، المصنفة سادسة عالميا، على البريطانية ايما رادوكانو، المصنفة 296 عالميا 2-0 (6-4 و6-1) اليوم الاربعاء في الدور ثمن النهائي لبطولة ابوظبي ذات 500 نقطة التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 922573 الف دولار امريكي.
أخبار ذات صلة:
بطولة ابوظبي للتنس : خروج انس جابر واليابانية نعومي اوساكا من الدور ثمن النهائي لمسابقة الزوجي...

وستواجه جابر في الدور ربع النهائي البرازيلية مايا حداد (13 عالميا) التي تغلبت، في الدور ثمن النهائي، على البولونية ماغدة لينات (55 عالميا) 2-1 (7-6 و6-7 و6-1).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281762


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Nigeria CAN_2024 - Afrique du Sud CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Namibie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia
Babnet
All Radio in One    
*.*.*