اتحاد الشغل بصفاقس:أشخاص يتجمعون ويخططون للاعتداء وضرب دار الإتحاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/628b721c5462e8.83239809_gklqijonpmefh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 11:49
      
أفاد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في بيان أصدره اليوم الأحد، أنّ مجموعة من الأشخاص تجمعت أمام بلدية صفاقس بهدف التخطيط للاعتداء على دار الاتحاد الجهوي للشغل واستهداف النقابيين ودور المنظمة الوطنية.

واعتبر الاتحاد أنّ هذه التحركات "تندرج في إطار استهداف دور الاتحاد الوطني والاجتماعي"، متهماً ما وصفهم بـ"أنصار 25 جويلية ومن ليست لهم أي علاقة بالمنظمة الشغيلة" بالضلوع فيها.



وحمل الاتحاد السلطة المسؤولية كاملة عن الاعتداء، متهماً إياها بعدم التحرك لإيقاف ما حصل وعدم فتح تحقيق جدي ضد الفاعلين ومن جندهم، محذراً من أن هذه الممارسات "تزيد من توتير المناخ الاجتماعي وتدفع نحو إشعال الفتنة بين المواطنين".

كما ندد الاتحاد بما اعتبره تصاعد حملات الشحن ضد المنظمة وقطاعاتها المناضلة، مشيراً إلى أنّ الهدف منها هو "استهداف الحق النقابي والهروب من المفاوضات الاجتماعية والتنصل من الالتزامات".

وحذّر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من خطورة تكرار الاعتداءات على المنظمة النقابية ومقراتها، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن حق النقابيين وممارسة دورهم الوطني والاجتماعي.


