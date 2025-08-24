اتحاد الشغل بصفاقس:أشخاص يتجمعون ويخططون للاعتداء وضرب دار الإتحاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/628b721c5462e8.83239809_gklqijonpmefh.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في بيان أصدره اليوم الأحد، أنّ مجموعة من الأشخاص تجمعت أمام بلدية صفاقس بهدف التخطيط للاعتداء على دار الاتحاد الجهوي للشغل واستهداف النقابيين ودور المنظمة الوطنية.



واعتبر الاتحاد أنّ هذه التحركات "تندرج في إطار استهداف دور الاتحاد الوطني والاجتماعي"، متهماً ما وصفهم بـ"أنصار 25 جويلية ومن ليست لهم أي علاقة بالمنظمة الشغيلة" بالضلوع فيها.

