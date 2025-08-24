دكتورة مختصة في أمراض الشيخوخة توصي بضرورة القيام بالتشخيص المبكر لتقصي الزهايمر المبكر الذي يبدأ من معدل سن 40 سنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62a71e54c62c89.16974467_fikomjeqnhlgp.jpg width=100 align=left border=0>

أوصت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة، عفاف الهمامي، اليوم الاحد، بضرورة القيام بالتشخيص المبكر لتقصي مرض الزهايمر المبكر الذي يصيب الفئة العمرية من 30 الى 64 سنة وتبدأ بوادره بضعف أداء الذاكرة القريبة وينتشر حول العالم لهذه المرحلة العمرية المذكورة بمعدل 119 حالة لكل 100 ألف ساكن.



ولفتت الهمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن انتشار الاصابة بالزهايمر المبكر حول العالم يمثل من 1 الى 2 بالمائة من اجمالي حالات الزهايمر، موضحة أن أسباب الاصابة به تعود الى عوامل وراثية بدرجة أولى اذ تكون لنحو 60 بالمائة من حالات الزهايمر المبكر أرضية وراثية .

