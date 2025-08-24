Babnet   Latest update 07:30 Tunis

بعد رفضه استقبال مجموعة من الأطفال الإسرائيليين.. مدير متنزه في فرنسا يواجه تهمة جنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aab366256330.87530021_kqfhmojpignle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 06:06 قراءة: 1 د, 34 ث
      
وجهت النيابة العامة الفرنسية تهمة "التمييز القائم على أساس العرق أو الجنسية" إلى مدير متنزه ترفيهي بجنوب فرنسا بعد رفضه استقبال مجموعة من 150 فتى إسرائيليا رغم وجود حجز مسبق لديهم.

وأوضحت النيابة أمس السبت أن الرجل البالغ 52 عاما، والموقوف منذ الخميس، مثل أمام قاضي التحقيق، مضيفة أنه أخبر بعض الأشخاص في البداية أنه يرفض السماح للمجموعة بالدخول على أساس "معتقدات شخصية" قبل أن يقدم مبررات أخرى للآخرين.



وفي وقت لاحق أكد الرجل أن رفضه لم يكن مرتبطا باعتبارات أيديولوجية وإنما بدواع أمنية، بينما قال المتنزه في وقت سابق إنه أغلق أبوابه في يوم الحادث لإجراء فحص كامل لمرافقه بعد عاصفة شديدة وقعت في اليوم السابق.

واضطرت مجموعة الأطفال الإسرائيليين الذين تراوحت أعمارهم بين ثمانية وستة عشر عاما، إلى تغيير برنامجها وانتقلت إلى وجهة أخرى داخل فرنسا، حيث تولت قوات الدرك تأمينها دون وقوع أي حادث.

ومدير المتنزه الذي ليست له أي سوابق، أطلق سراحه بعد توجيه التهمة، فيما قد تصل العقوبة في حال إدانته إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وأثارت الحادثة غضبا في فرنسا وخارجها، حيث قالت بيرلا دانان، رئيسة الفرع الإقليمي للمجموعة CRIF اليهودية إن مدير المتنزه "تجاوز الحدود"، بينما وصفت جماعات يهودية هذا التصرف بأنه "هجوم خطير على القيم الأساسية للجمهورية".

ووصف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو ما جرى بالخطير، وأعرب عن أمله في أن يكون القضاء صارما في التعامل مع القضية، مذكرا بخطورة التغاضي عن ممارسات من هذا النوع في وقت تشهد فيه البلاد تزايدا ملحوظا في الأعمال المعادية للسامية.

ووفق الأرقام الرسمية، فقد ارتفع عدد الحوادث ذات الطابع المعادي للسامية إلى 1676 عملا خلال عام 2023، مقابل 436 في العام الذي سبقه، قبل أن يتراجع العدد قليلا العام الماضي إلى 1570 عملا.

لكن مستوى معاداة السامية في البلاد عاد للارتفاع ليصل إلى مستوى قياسي في الأشهر الأخير، حيث كشفت بيانات الداخلية الفرنسية، أنه منذ جانفي إلى ماي تم تسجيل 504 حوادث من هذا القبيل وهو ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313805


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 أوت 2025 | 1 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:01
16:05
12:29
05:44
04:11
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
34°-24
40°-26
41°-27
40°-28
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    