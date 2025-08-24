Babnet   Latest update 13:19 Tunis

النائب محمد أمين ورغي: رئيسة الحكومة تعرض مشاريع كبرى على نواب اليابان.. والبرلمان التونسي مغيّب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab009f93d117.52143642_lijhempqnogkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 13:03 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أثار لقاء رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بأعضاء البرلمان الياباني على هامش مشاركتها في قمة "تيكاد 9"، موجة انتقادات في صفوف عدد من نواب مجلس الشعب الذين اعتبروا أنّ المؤسسة التشريعية التونسية تم تهميشها في ملفات حيوية.
أخبار ذات صلة:
رئيسة الحكومة تلتقي بأعضاء البرلمان الياباني...

وقال النائب محمد أمين ورغي عن كتلة صوت الجمهورية، في تدخّل على إذاعة الديوان في برنامج هنا تونس من تقديم ابتسام شويخة، إنّ "الحكومة عرضت مشاريع كبرى على نواب اليابان، في حين أنّ نواب الشعب التونسي لا يملكون أي فكرة عنها".



وأضاف أنّه كان يفترض أن تعقد رئيسة الحكومة جلسة حوارية مع البرلمان منذ أشهر، بعد دعوة رسمية وُجّهت إليها، لكنها لم تحضر ولم يتم تحديد موعد جديد، معتبرا ذلك "خطأ اتصاليا خطيرا" و"إقصاءً لممثلي الشعب".

ورجّح ورغي أن يؤدي هذا الأسلوب إلى غياب الشفافية، مذكّرا بأنّ كل الاتفاقيات التمويلية تمر عبر مجلس النواب، وبالتالي فإنّ تغييب المؤسسة التشريعية لا يخدم المصلحة الوطنية.

كما دعا إلى عقد جلسة عاجلة مع رئيسة الحكومة قبل مناقشة ميزانية 2026، حتى يطّلع النواب على تفاصيل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنّ استمرار هذه القطيعة "يمس من الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313825


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 أوت 2025 | 1 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:01
16:05
12:29
05:44
04:11
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
35°-24
40°-26
42°-28
40°-26
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    