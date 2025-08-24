النائب محمد أمين ورغي: رئيسة الحكومة تعرض مشاريع كبرى على نواب اليابان.. والبرلمان التونسي مغيّب
أثار لقاء رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بأعضاء البرلمان الياباني على هامش مشاركتها في قمة "تيكاد 9"، موجة انتقادات في صفوف عدد من نواب مجلس الشعب الذين اعتبروا أنّ المؤسسة التشريعية التونسية تم تهميشها في ملفات حيوية.
وقال النائب محمد أمين ورغي عن كتلة صوت الجمهورية، في تدخّل على إذاعة الديوان في برنامج هنا تونس من تقديم ابتسام شويخة، إنّ "الحكومة عرضت مشاريع كبرى على نواب اليابان، في حين أنّ نواب الشعب التونسي لا يملكون أي فكرة عنها".
وأضاف أنّه كان يفترض أن تعقد رئيسة الحكومة جلسة حوارية مع البرلمان منذ أشهر، بعد دعوة رسمية وُجّهت إليها، لكنها لم تحضر ولم يتم تحديد موعد جديد، معتبرا ذلك "خطأ اتصاليا خطيرا" و"إقصاءً لممثلي الشعب".
ورجّح ورغي أن يؤدي هذا الأسلوب إلى غياب الشفافية، مذكّرا بأنّ كل الاتفاقيات التمويلية تمر عبر مجلس النواب، وبالتالي فإنّ تغييب المؤسسة التشريعية لا يخدم المصلحة الوطنية.
كما دعا إلى عقد جلسة عاجلة مع رئيسة الحكومة قبل مناقشة ميزانية 2026، حتى يطّلع النواب على تفاصيل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنّ استمرار هذه القطيعة "يمس من الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".
