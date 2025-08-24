وزارة الصحة: المنصة الرقمية "نجدة تي أن" تمكن من انقاذ حياة مريضين بولاية صفاقس عبر التدخل الناجع والسريع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab49044d6567.02672630_pghmkqejiolnf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تمكّن المنصة الرقمية "نجدة TN." من انقاذ حياة مريضين في يوم واحد بولاية صفاقس، من خلال التدخل المناسب والسريع والتنسيق بين فرق الاسعاف وأقسام القلب. وأكّدت أن حالة المريضين مستقرة.



وأوضحت، في بلاغ لها، أنذها تمكنت من انقاذ مريضة تبلغ من العمر 64 سنة، بدائرة الغريبة بالجهة، استفادت من علاج مبكر للتجلط الدموي، والتنسيق الفوري مع مستشفى، الحبيب بورقيبة، والهادي شاكر، الى جانب مريض آخر بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالحنشة، أُسعف في الوقت المناسب عبر المنصة ذاتها.

