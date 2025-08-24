Babnet   Latest update 19:36 Tunis

وزارة الصحة: المنصة الرقمية "نجدة تي أن" تمكن من انقاذ حياة مريضين بولاية صفاقس عبر التدخل الناجع والسريع

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تمكّن المنصة الرقمية "نجدة TN." من انقاذ حياة مريضين في يوم واحد بولاية صفاقس، من خلال التدخل المناسب والسريع والتنسيق بين فرق الاسعاف وأقسام القلب. وأكّدت أن حالة المريضين مستقرة.

وأوضحت، في بلاغ لها، أنذها تمكنت من انقاذ مريضة تبلغ من العمر 64 سنة، بدائرة الغريبة بالجهة، استفادت من علاج مبكر للتجلط الدموي، والتنسيق الفوري مع مستشفى، الحبيب بورقيبة، والهادي شاكر، الى جانب مريض آخر بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالحنشة، أُسعف في الوقت المناسب عبر المنصة ذاتها.



ولفتت الوزارة الى أنّ المنصة أثبتت، عمليا، قدرتها على إنقاذ الأرواح وتسريع التدخل الطبي في اللحظات الحاسمة.

وتتيح المنصة الرقمية "نجدة. TN"، من تشخيص حالة قلب المريض، بشكل مبكر، وتوجيه بسرعة نحو العلاج، مما يقلّص من نسب الوفاة، والمضاعفات. وتعمل وزارة الصحة على تعميم المنصّة تدريجيا في باقي الجهات.


