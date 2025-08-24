انطلاق الدورة 38 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية تحت شعار "فلسطين حرة"

انطلقت ليلة امس السبت، فعاليات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية الذي ينتظم في دورته 38 تحت شعار "فلسطين حرة" ويتواصل من 23 إلى 30 أوت 2025 بإشراف الاتحاد التونسي للسينمائيين الهواة وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة وبلدية قليبية.



وتضمنت سهرة الافتتاح التي خصصت للقضية الفلسطينية عرض فيلم وثائقي للمخرج ستيفان زيقلر بعنوان The mandate وهو وثائقي تعليمي يبرز أهمية القانون الدولي في علاقة بقضايا حقوق الانسان التي يعيشها العالم اليوم وخاصة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الاشرطة القصيرة "صور متحركة" ببادرة من مجموعة من المخرجين الفلسطينيين والأوروبيين.



وقال مدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية عادل عبيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن هذه الدورة التي تحمل شاعر "فلسطين حرة" تاتي تكريما للشعب الفلسطيني في ظل ما يعيشه من حرب إبادة وتجويع.وأفاد أن المسابقات تنطلق بداية من الليلة حيث تشهد المسابقة الدولية مشاركة 39 دولة وتتضمن 36 فيلما من بينها 5 أفلام تونسية في حين تتضمن المسابقة الوطنية 35 فيلما من إنتاج الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والمدارس ومستقلين، مشيرا إلى تنظيم ورشات ولقاءات يومية على امتداد أيام المهرجان.وتابع ان حفل الاختتام سيتضمن توزيع الجوائز على المشاركين في مسابقات هذا المهرجان ومنها الجائزة الكبرى والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم وجائزة أحسن فيلم مدارس وأحسن فيلم هواة مستقل بالنسبة للمسابقة الوطنية بالإضافة إلى الجوائز الخاصة بالمسابقة الدولية منها جائزة الصقر الذهبي وجائزة أحسن فيلم وثائقي وأحسن فيلم روائي وأحسن فيلم تحريك.ويعد مهرجان قليبية الدولي لفيلم الهواة من أعرق المهرجانات السينمائية في تونس وأول مهرجان إفريقي وعربي باعتبار أنه تأسس سنة 1964 ليحافظ طول هذه السنوات على تميزه كفضاء حر للتجربة والبحث وصناعة أفلام تحمل بصمة الشباب بعيدا عن التلقي، حيث يهدف الى دعم وتشجيع صناع الأفلام الهواة المستقلين من مختلف أنحاء العالم.