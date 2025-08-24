المنستير: انطلاق تزويد حي أولاد بوستة في الغرابة ببني حسان بالماء الصالح للشرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، أمس السبت، عملية تزويد منطقة حي أولاد بوستة بالغرابة الراجعة بالنظر لبلدية الغنادة بمعتمدية بني حسّان من ولاية المنستير بالماء الصالح للشراب، وذلك بعد اتمام أشغال مشروع التزويد.

ومثّل انطلاق تزويد الحي المذكور بمياه الشرب محور زيارة أداها والي المنستير عيسى موسى أمس للمنطقة أين عاين الإنجاز النهائي لمكونات المشروع وتزويد كامل مساكن المنطقة بالماء، كما كان فرصة استمع خلالها الوالي إلى مشاغل أهالي الغنادة.

وبلغت كلفة المشروع، الذي انطلقت أشغاله بتارخ 3 أكتوبر 2024، 250 الف دينار ممولة من ميزانية المجلس الجهوي، فيما تمثلت مكوناته في إنشاء ووضع 2400 متر خطي من القنوات قطر 110 مم.

