النفطي يؤدي زيارة عمل إلى مقرّ اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي (يونا)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab87511e7041.91198460_mjnipfegklohq.jpg width=100 align=left border=0>

أدّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ، اليوم الأحد 24 أوت 2025، زيارة عمل إلى مقرّ اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي (يونا) وأجرى لقاء مع المدير العام للاتحاد محمد بن عبد ربه اليامي، وذلك بمناسبة زيارته إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.



وتمّ خلال هذا اللقاء التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير أداء المؤسسات الإعلامية في العالم الإسلامي بما يخدم أهداف العمل الإعلامي الإسلامي المشترك ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

