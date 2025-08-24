Babnet   Latest update 23:11 Tunis

النفطي يؤدي زيارة عمل إلى مقرّ اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي (يونا)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab87511e7041.91198460_mjnipfegklohq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 23:11
      
أدّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ، اليوم الأحد 24 أوت 2025، زيارة عمل إلى مقرّ اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي (يونا) وأجرى لقاء مع المدير العام للاتحاد محمد بن عبد ربه اليامي، وذلك بمناسبة زيارته إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.

وتمّ خلال هذا اللقاء التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير أداء المؤسسات الإعلامية في العالم الإسلامي بما يخدم أهداف العمل الإعلامي الإسلامي المشترك ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشاد الوزير بالدور الهام الذي اضطلع به اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية  منذ إنشائه على مدى العقود الخمسة الماضية في دعم التنسيق الإعلامي بين الدول الإسلامية، مؤكدًا أن الإعلام يُعدّ أداة استراتيجية في بناء جسور التفاهم بين الشعوب والدفاع عن القضايا المصيرية للأمّة الإسلامية، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة.

كما شدّد  على حرص تونس على الاسهام في  تعزيز آليات وأُطُر التعاون الاسلامي التي ينجزها  الاتحاد وكذلك الاستفادة من برامج التكوين والتدريب التي يوفرها في مجال تكنولوجيات التواصل الإعلامي.
من جهته، أكد المدير العام للاتحاد حرصه على تعزيز التعاون بين الاتحاد ووكالة الانباء التونسية، مؤكدا وجود تواصل مستمر بين الجانبين من أجل وضع برامج تعاون متطورة في مجال التحوّل الرقمي.

كما ذكر بأن الاتحاد قد اعتمد قرارات خاصة بالمدن الإعلامية ومن ضمنها مشروع إنشاء المدينة الإعلامية في تونس كمركز إعلامي رائد في المنطقة الإسلامية والمغاربية والمتوسطية، سيسهم في مزيد إشعاعها وإبراز خصوصياتها الثقافية كوجهة سياحية مرموقة. كما تطرق المدير العام إلى البرامج المستقبلية الي يعتزم القيام بها متطلعا إلى دور تونس لانجاحها.


الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
