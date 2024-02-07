Babnet

بطولة ابوظبي للتنس : خروج انس جابر واليابانية نعومي اوساكا من الدور ثمن النهائي لمسابقة الزوجي

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 09:51 قراءة: 0 د, 29 ث
      
خرجت التونسية انس جابر رفقة اليابانية نعومي اوساكا من الدور ثمن النهائي لمسابقة الزوجي لبطولة ابوظبي للتنس بعد خسارتهما يوم الثلاثاء امام البولونية ماغدا لينات والامريكية بيرناردا بيرا بنتيجة صفر-2 (3-6 و3-6).

يذكر ان انس جابر المصنفة سادسة عالميا تدخل اليوم منافسات الفردي بملاقاة البريطانية ايما رادوكانو المصنفة 296 عالميا في مباراة لحساب الدور ثمن النهائي مقررة على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت تونس.

...

وكانت انس جابر معفاة في الدور الاول بينما تاهلت ايما رادوكانو الى الدور ثمن النهائي بعد فوزها في الدور الاول على التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 36 عالميا بنتيجة (6-4 و6-1).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281712


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Nigeria CAN_2024 - Afrique du Sud CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Namibie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 10:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia
Babnet
All Radio in One    
*.*.*