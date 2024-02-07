بطولة ابوظبي للتنس : خروج انس جابر واليابانية نعومي اوساكا من الدور ثمن النهائي لمسابقة الزوجي

خرجت التونسية انس جابر رفقة اليابانية نعومي اوساكا من الدور ثمن النهائي لمسابقة الزوجي لبطولة ابوظبي للتنس بعد خسارتهما يوم الثلاثاء امام البولونية ماغدا لينات والامريكية بيرناردا بيرا بنتيجة صفر-2 (3-6 و3-6).



يذكر ان انس جابر المصنفة سادسة عالميا تدخل اليوم منافسات الفردي بملاقاة البريطانية ايما رادوكانو المصنفة 296 عالميا في مباراة لحساب الدور ثمن النهائي مقررة على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت تونس.





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وكانت انس جابر معفاة في الدور الاول بينما تاهلت ايما رادوكانو الى الدور ثمن النهائي بعد فوزها في الدور الاول على التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 36 عالميا بنتيجة (6-4 و6-1).