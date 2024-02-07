مهرجان الخرافة بفقراته التنشيطية والورشات الموجهة للأطفال يعلن عودة نشاط دار الثقافة أبو القاسم الشابي بتوزر

تختتم اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الخرافة التي أقيمت من 6 إلى 8 فيفري الجاري والتي أقيمت في محيط روضة أبي القاسم الشابي وفي مقر جمعية المسرح الجريدي، وهو إعلان عن عودة نشاط دار الثقافة "أبو القاسم الشابي" بتوزر المتوقف منذ 2018 بحسب ما ذكره لوات مدير هذه المؤسسة علي عميدي.



مهرجان الخرافة هي تظاهرة تنشيطية متنوعة الفقرات من ورشات حية وحلقات تكوين لفائدة أساتذة التنشيط بمؤسسات الثقافة في الجهة وأمسيات للحكايات موجهة للأطفال بدرجة أولى وفق المصدر ذاته. وأوضح عميدي أن الورشات خصصت لصنع وتحريك الدمى والعرائس من تأطير المختصة عائدة جابلي حول صنع وتحريك عرائس الفم المتحرك وخصصت الورشة الثانية التي انتظمت بالشراكة مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي حول اعتماد تقنية الواقع المعزز وهي تقنية تتيح اعتماد شخصيات الخرافة في الواقع المعزز باستعمال تقنيات تكنولوجية.

وتضمنت التظاهرة كذلك فقرات تنشيطية خلال الأيام الثلاثة توزعت بين عروض الحكواتي في الفترة المسائية أمنها الحكواتي هشام درويش بعرض "وصية مماتي" ثم عرض تنشيطي حكواتي لفريق دار الشباب المتنقلة بتوزر وعرض للحكواتي طارق الزرقاطي. واختتم بعرض الحكواتي العروسي الزبيدي بعرض "سردوك بوريشة" المستلهم من الموروث الشفوي لجهة الجريد.



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وأشار مدير دار الثقافة أبو القاسم الشابي أن هذه التظاهرة تقام تزامنا مع عطلة نصف الثلاثي الثاني وزيارة عدد من السياح التونسيين إلى الجهة، مضيفا أنها تعد أيضا إعلانا عن عودة نشاط نوادي هذه المؤسسة وذلك بداية من هذا الأسبوع وهي نوادي الرسم والبراعات والمسرح والاعلامية والسينما ونادي الخط العربي.



وبين المصدر ذاته أن عودة نشاط المؤسسة كان بإذن من وزيرة الشؤون الثقافية خلال زيارتها الأخيرة الى الجهة لافتا الى أن النشاط سيكون بحسب الظروف والامكانيات المتاحة وذلك في انتظار انطلاق أشغال بناء المركب الثقافي أبو القاسم الشابي حيث يتم حاليا استغلال فضاء روضة أبو القاسم الشابي من طرف المؤسسة مع القيام بأشغال صيانة للوحدة الصحية فضلا عن استغلال الفضاء الخارجي مع تعزيز المؤسسة بأربعة أساتذة تنشيط في الوقت الراهن.