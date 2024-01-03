وزارة التربية تطلق المنصة الرقمية التربوية "مدرسة تونس المستقبل"

أطلقت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، المنصة الرقمية التربوية "مدرسة تونس المستقبل" لفائدة التلاميذ والاولياء وأعوان الوزارة من مدرسين ومتفقدين واداريين من أجل رقمنة الخدمات المدرسية وتجويد العملية التربوية، وذلك تحت شعار "فوق كل ربوة مدرسة حديثة".



وأفاد وزير التربية، محمد علي البوغديري، أن المنصة تهدف الى مواكبة التحول الرقمي في العالم ووضع التلاميذ وأوليائهم في متابعة رقمية مستمرة من أجل ضمان الجدية في التعامل والشفافية وجودة التعليم.





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وبيّن أن المنصة الرقمية، التي جاءت تحت عنوان الكتروني www.tarbia.tn ومتوفرة باللغتين العربية والفرنسية تقود المتصفح لها الى منصة مدرستي للمدارس الابتدائية ومنصة معهدي للمعاهد الثانوية والاعداديات ومنصة الخدمات لاعوان وزارة التربية ومنصة عين للعنف المدرسي وهي جميعا فضاءات للخدمات المدرسية الرقمية، فضلا عن فضاء للمساندة والموافقة.



ولفت، في تصريح اعلامي لدى اشرافه بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على اعطاء شارة انطلاق المنصة الرقمية، الى أن هذه المنصة تمكن من رقمنة البرامج البيداغوجية دون التخلي عن الطرق التقليدية في التدريس.



وأعلن، في سياق متصل، عن ربط 3307 مؤسسة تربوية باعتماد شبكة الالياف الضوئية والوصلات الهرتزية الرقمية.



وللاشارة فانه سيتم قبول مجموع 837 مؤسسة تربوية تم إيصالها بالشبكة التربوية وشبكة الإنترنات حيث يقدر نسبة تقدم مشروع ربط المؤسسات التربوية بالتدفق العالي 25 بالمائة، حسب ما جاء على المنصة الرقمية والتي تحتوي كذلك على آخر مستجدات الوزارة.