نابل: حجز 650 طير دجاج حي و790 كغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها بمذبح عشوائي بمنزل تميم

أسفرت عملية مراقبة مشتركة بين الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل وفرقة الحرس البلدي بمنزل تميم ودائرة الإنتاج الحيواني بالجهة، عن حجز 650 طير دجاج حي بصدد الذبح و790 كغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها بمذبح عشوائي بمنزل تميم.



وأوضح المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل، عمر السليمي، اليوم السبت، في تصريح لصحفية (وات)أن عملية المراقبة أسفرت عن حجز 01 طن و765 كغ من لحوم دواجن ومشتقاتها غير مطابقة للمواصفات وتعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر، مشيرا إلى أنه تم تأمين المحجوز لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة للقيام بعملية إتلافه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وأضاف أن هذه العملية تمت على إثر إشعار صادر عن فرقة الحرس البلدي بمنزل تميم يفيد بضبط مذبح عشوائي للدواجن، وتندرج في إطار البرنامج الرقابي المشترك الخاص بتكثيف المراقبة بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الإدارية الجديدة والهادف الى ضمان السلامة الصحية وجودة المنتوجات وحماية صحة المستهلكين من الامراض المنقولة عن طريق المواد الغذائية.



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وبين أن فريقا مشتركا تولى مراقبة مستودع عشوائي كائن بضيعة فلاحية من معتمدية منزل تميم مستغل لذبح الدواجن دون توفير ادنى المستلزمات من بنية تحتية وتجهيزات لتعاطي النشاط، مع غياب المراقبة الصحية البيطرية بالمذبح بصفة منافية لقواعد حفظ الصحة والتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مما يعرض للخطر صحة وسلامة المستهلك.