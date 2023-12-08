وزارة الصحة تمضي اتفاقية مع كلية طب جامعة "هـارفارد" لتعـزيز قطاعي الصحة والبحوث الطبية في تونس

أمضت وزارة الصحة اتفاقية مع كلية طب جامعـة "هـارفارد" الأمريكية، تهدف إلى تعـزيـز قطاعي الصحة والبحوث الطبية في تـونس.



كما ترمي هذه الاتفاقية الى الحصول على فـرص للدراسة والتكويـن والتحصل على شهـادة الماجستير للدراسات العليا ولمزيد كسب المعارف، حسب ما جاء في بلاغ صادر الجمعة عن وزارة الصحة.





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وتم إمضاء هذه الاتفاقية خلال جلسة عمل انعقدت أمس الخميس بين وزارة الصحة وفريق من كلية الطب بجامعة "هارفارد" الأمريكية، بحضور عمـداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وإطارات من الوزارة.



وتناول اللقاء فـرص التعاون في مجال التكـويـن والبحث الطبي وتبادل الخبرات بين وزارة الصحة وجامعة "هـارفارد".



