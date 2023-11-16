تونس تشارك في الاجتماع الثالث للمفاوضات الدولية للأمم المتحدة للحدّ من التلوث البلاستيكي

تشارك تونس من 11 إلى 19 نوفمبر 2023، بكينيا، في الاجتماع الثالث للمفاوضات الدولية بهدف وضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية.





واستعرضت تونس، ممثلة في وزارة البيئة عبر نقطة الاتصال الوطنية لدى لجنة التفاوض الحكومية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، خلال افتتاح هذه الدورة الثالثة، بيانها المتعلق بمشروع المسودة الصفر للصك الدولي الملزم قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية والذي دعا إليه قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 14/5.



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ويتم حاليا، وفق بلاغ أصدرته وزارة البيئة، مساء الخميس، مناقشة كامل محتويات المسودة الصفرية في إطار ثلاث مجموعات اتصال بهدف احكام إعداد الوثيقة الأولية للصك للدورة الرابعة.



ويهدف وضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية الى وضع اتفاقية دولية ملزمة قانونيا لمعالجة التلوث البلاستيكي لا سيما ان العالم يقبع حاليا تحت 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا.



ويرجّح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تتضاعف كمية النفايات سنة 2040 اذا استمر الوضع كما هو عليه.





وكان رئيس دولة كينيا، ويليام روتو، اكد خلال الافتتاح الذي جرى يوم 13 نوفمبر 2023، وأشرف عليه كل من رئيس لجنة التفاوض الحكومية الدولية والأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية، ضرورة تكاثف الجهود لإعداد الصك الدولي وفقا للرزنامة الزمنية المتفق عليها وذلك في أواخر سنة 2024 قصد القضاء على التلوث البلاستيكي وحماية صحة الانسان والبيئة.





يذكر أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة قد قررت في اجتماعها الخامس، في مارس 2022، بنيروبي، احكام السيطرة على التلوث البلاستيكي في العالم، من خلال تكوين لجنة تفاوض حكومية دولية تعمل على التوصل إلى اتفاق دولي ملزم قانونا في غضون سنة 2024، تشمل دورة المنتجات البلاستيكية، بما في ذلك الإنتاج والتصميم وإعادة رسكلتها.



وعقدت اللجنة اجتماعين سابقين في نوفمبر 2022، في الأوروغواي، وفي ماي 2023 بباريس.





وقد اكبت تونس، يوم 11 نوفمبر جلسة العمل التحضيرية للمفاوضات الدولية حول التقرير التأليفي الذي أعدته أمانة لجنة التفاوض الدولية، استنادا إلى المساهمات الخطية التي قدمتها الدول الأعضاء ومجموعات الدول الأعضاء، ومنها تونس، ومساهمة خطية من الملاحظين حول العناصر التي لم تتم مناقشتها في الاجتماع الثاني المنعقد بباريس.





كما شاركت تونس يوم 12 نوفمبر الجاري، في الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية بخصوص إعداد بيان المجموعة الإفريقية وتحديد موقف موحد طوال مفاوضات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الثالثة يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الإقليمية المشتركة.