مدنين : لاول مرة بعث منتدى البكالوريا بجزيرة جربة من اجل تحسين النتائج الدراسية

ببادرة من عدد من الاساتذة بجزيرة جربة تاسس منتدى البكالوريا بالجزيرة ليكون فضاء يجمع العناصر الاساسية في المنظومة التربوية في محاولة للتشبيك بينها من اجل تحسين نتائج البكالوريا بمختلف معاهد جزيرة جربة والترفيع في عدد التلاميذ المتميزين في هذه المناظرة الوطنية واضفاء حركية وديناميكية على العملية التربوية.



ووفق المنسق العام للمنتدى جمال بن ميمون استاذ بالمعهد الثانوي بحومة السوق فان الفكرة راودت عددا من الاساتذة منذ فترة انطلاقا من تشخيص لوضعية المنظومة التربوية وخاصة على مستوى تراجع نتائج البكالوريا وتراجع ترتيب جزيرة جربة وطنيا مقارنة بسنوات ماضية كانت تتصدر فيها مراتب متقدمة وطنيا ويحصد العديد من ابنائها التلاميذ جوائز وطنية.

واضاف ان استعادة جزيرة جربة مكانتها في هذه المناظرة وتحسين النتائج ليس صعبا او مستحيلا انطلاقا من وجود كفاءات هامة من الاساتذة المباشرين او المتقاعدين وطاقات كبرى من بين التلاميذ .



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وقد انطلق المشروع فكرة ليتجسد ببعث صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "منتدى البكالوريا تلاميذ" وصفحة اخرى "منتدى البكالوريا استاذ "جمعت الصفحة الاولى منذ انطلاقها الاسبوع الماضي 600 مشارك من التلاميذ والصفحة الثانية 100 استاذ في انتظار تشبيكهم بمنصة تفاعلية تجمع بينهم او من خلال فتح كل صفحة على الاخرى للتواصل في الشان التربوي وتمرير المعلومة في كل المواد مع اختيار المحاور التي يطلبها التلاميذ وفق حاجياتهم للدعم او حصص احاطة نفسية وفق المنسق العام للمنتدى .

واوضح بن ميمون ان هذا العمل عن بعد من خلال نشر مواضيع واختبارات وتلاخيص وغيرها سيشفع بانشطة سينظمها منتدى البكالوريا وسيحدد برنامجها بعد الانتهاء من تركيز لجان تسييرية نهاية هذا الاسبوع حتى ينطلق تنفيذ برنامج الانشطة تزامنا مع العطلة المدرسية المقبلة وذلك باستغلال الفضاءات المتاحة بالجزيرة لاحتضان تظاهراتهم من ندوات ومسابقات ولقاءات مع مختصين بطريقة مجدية ومجددة ترغب التلميذ وتحفزه .

واشار الى سعي المنتدى عبر انشطته المبرمجة الى تنظيم مسابقات ورصد جوائز للفائزين من التلاميذ لخلق اطار من التنافس الهادف مشددا على انفتاح المنتدى على مكونات المجتمع المدني وعلى السلك الاداري بالمؤسسات التربوية وعلى المتقاعدين من الاساتذة ومن المتفقدين الذين تحمسوا للفكرة وعبروا عن التفافهم حولها تحقيقا لاهدافها النبيلة التي لا يختلف اثنان حول اهميتها وفق قوله.

وقد انطلق المنتدى بتلاميذ البكالوريا بجزيرة جربة في تجربة ارادها اصحابها ان تكون نموذجية وناجحة حتى تتسع لتشمل في خطوة ثانية تلاميذ التاسعة اساسي بجربة ثم تلاميذ البكالوريا بولاية مدنين ومنها الى جهات اخرى.

وقد انطلق المشروع فكرة ليتجسد ببعث صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "منتدى البكالوريا تلاميذ" وصفحة اخرى "منتدى البكالوريا استاذ "جمعت الصفحة الاولى منذ انطلاقها الاسبوع الماضي 600 مشارك من التلاميذ والصفحة الثانية 100 استاذ في انتظار تشبيكهم بمنصة تفاعلية تجمع بينهم او من خلال فتح كل صفحة على الاخرى للتواصل في الشان التربوي وتمرير المعلومة في كل المواد مع اختيار المحاور التي يطلبها التلاميذ وفق حاجياتهم للدعم او حصص احاطة نفسية وفق المنسق العام للمنتدى .واوضح بن ميمون ان هذا العمل عن بعد من خلال نشر مواضيع واختبارات وتلاخيص وغيرها سيشفع بانشطة سينظمها منتدى البكالوريا وسيحدد برنامجها بعد الانتهاء من تركيز لجان تسييرية نهاية هذا الاسبوع حتى ينطلق تنفيذ برنامج الانشطة تزامنا مع العطلة المدرسية المقبلة وذلك باستغلال الفضاءات المتاحة بالجزيرة لاحتضان تظاهراتهم من ندوات ومسابقات ولقاءات مع مختصين بطريقة مجدية ومجددة ترغب التلميذ وتحفزه .واشار الى سعي المنتدى عبر انشطته المبرمجة الى تنظيم مسابقات ورصد جوائز للفائزين من التلاميذ لخلق اطار من التنافس الهادف مشددا على انفتاح المنتدى على مكونات المجتمع المدني وعلى السلك الاداري بالمؤسسات التربوية وعلى المتقاعدين من الاساتذة ومن المتفقدين الذين تحمسوا للفكرة وعبروا عن التفافهم حولها تحقيقا لاهدافها النبيلة التي لا يختلف اثنان حول اهميتها وفق قوله.وقد انطلق المنتدى بتلاميذ البكالوريا بجزيرة جربة في تجربة ارادها اصحابها ان تكون نموذجية وناجحة حتى تتسع لتشمل في خطوة ثانية تلاميذ التاسعة اساسي بجربة ثم تلاميذ البكالوريا بولاية مدنين ومنها الى جهات اخرى.