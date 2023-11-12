ثنائية صلاح تقود ليفربول للفوز 3-صفر على برنتفورد

سجل محمد صلاح هدفين ليحافظ ليفربول على سجله المثالي من الانتصارات في أنفيلد هذا الموسم بفوزه 3-صفر على برنتفورد اليوم الأحد، ليحقق الفريق انتصاره السادس على التوالي في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم على أرضه.



وأصبح صلاح، الذي يملك الآن 200 هدف في البطولة الإنجليزية مع ليفربول وتشيلسي، أول لاعب في التاريخ يسجل في أول ست مباريات لليفربول على أرضه في البطولة في الموسم حيث تفوق فريق المدرب يورجن كلوب على توتنهام هوتسبر وأرسنال ليحتصل المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 12 مباراة.

ويحتل برنتفورد، الذي انتهت سلسلة انتصاراته في ثلاث مباريات متتالية، المركز العاشر برصيد 16 نقطة.



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وألغى الحكم هدفين لداروين نونيز في الشوط الأول بداعي التسلل مع تزايد الإحساس بوجود هدف وشيك.

وافتتح الهداف صلاح التسجيل أخيرا في الدقيقة 39 بعد أن مرر ترينت ألكسندر-أرنولد الكرة إلى نونيز الذي مررها بدوره إلى صلاح خلف دفاع برنتفورد ليسددها بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة للمرمى.

وسجل صلاح البالغ عمره 31 عاما هدفه الثاني بضربة رأس في الدقيقة 62 بعد انزلاق كوستاس تسيميكاس على الأرض ليحافظ على الكرة في الملعب قبل خروجها.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الثالث بالدقيقة 74 عندما دخل منطقة الجزاء وأرسل الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى مارك فليكن حارس برنتفورد.