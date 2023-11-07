المنتخب التونسي مواليد 2005-2006 في تربص تحضيري من 8 الى 11 نوفمبر إستعدادا للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا

يجري المنتخب التونسي للأواسط لكرة القدم تربصا تحضيريا من 8 الى 11 نوفمبر الجاري إستعدادا للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات مواليد 2005-2006 المقررة بتونس من 11 الى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر.

وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من 5 جولات ايام 13 و15 و17 و19 و21 نوفمبر بملعبي الكرم واريانة على ان يتوج المنتخب الذي سيحرز المركز الاول باللقب.

وتندرج الدورة في اطار تحضيرات منتخبات المنطقة لتصفيات كاس افريقيا للامم تحت 20 عاما المبرمجة خلال السنة المقبلة.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين وجه لهم المدرب الوطني أنيس البوسعايدي الدعوة :



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- النادي الافريقي: آدم قيزاني

- الملعب التونسي: خليل العياري - منصف الغربي

- النادي الرياضي الصفاقسي: يوسف باشا - عمر بن علي - محمد لولو

- النجم الرياضي الساحلي: ياسين بن عبد الله - صفوان بن إبراهيم - إبراهيم السويسي - أحمد حليلة - محمد أمين بوزعبية

- الترجي الرياضي التونسي: شاهين حواص - وجدي العيساوي - زين الدين كادا - حمزة غربي

- النادي الرياضي البنزرتي: محمد أمين علالة - ريان الرحيمي

- النادي الرياضي المنستيري: ريان بسباس

- فولسبورغ الالماني: ياسين شبيل

- هانوفر الالماني: أنس كردي

- ساسولو الايطالي : توماس زواغي

- سترازبورغ الفرنسي : جياني دانجلو - الياس عرار

- كارلسروه الالماني : لؤي بن فرحات

- بارما الايطالي: أنس حاج محمد

- نيس الفرنسي: ريان جربي

