صفاقس: كلية العلوم الاقتصادية والتصرّف تنظّم أسبوعا تضامنيّا مع الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي

دعما لصمود الأشقاء الفلسطينيين في غزة أمام الهجمة الهمجية للاحتلال الصهيوني، بادرت كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي، بتنظيم أسبوع تضامني مع الشعب الفلسطيني يتواصل من 16 إلى 21 أكتوبر الحالي داخل أسوار الكلية.

وقد تم منذ يوم أمس الاثنين تركيز خيمة لجمع التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني بساحة الكلية، علما وأن هذه التبرعات يمكن أن تكون مالية أو عينية في شكل أدوية وتجهيزات طبية وأغطية وحليب أطفال وحفاظات وغيرها، بحسب المنظمين.

وقد حُيى اليوم الثلاثاء بساحة الكلية النشيد الوطني التونسي والنشيد الوطني الفلسطيني، بحضور جمع من الطلبة والأساتذة والعملة ورئيس جامعة صفاقس، وانطلقت حملات تحسيسية يؤمنها أعضاء النوادي بالكلية ستتواصل طيلة الأسبوع.

وأكد رئيس جامعة صفاقس، عبد الواحد المكني، خلال موكب النشيدين، على انخراط الجامعة عضويا وطبيعيا في مجهودات مساندة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الإبادة والتهجير من موقع الشعور بالواجب والمسؤولية، داعيا كل التونسيين للتبرع بالمال والدواء والغذاء دعما للفلسطينيين في محنتهم.



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واعتبر المكني هذا الموقف الداعم للقضية الفلسطينية عضويا وطبيعيا، بحسب تعبيره، يستند لمبررات وأسباب منطقة وتاريخية باعتبارها قضية عادلة تصطدم بانحياز من المجتمع الدولي رغم فظاعة الجرائم المرتكبة من الكيان المحتل.

كما يشتمل هذا الأسبوع التضامني مع الشعب الفلسطيني على عرض موسيقي ملتزم تخصّص مداخيله لتدعيم حملة التبرعات، لم يقع تحديد موعده بعد، بحسب ما أفاد به (وات) كاتب عام الكلية فرحات بريّك.

وأكد بريّك أن عديد المؤسسات الجامعية في صفاقس ستساهم في الأسبوع التضامني بالكلية، ولا سيما في حملة جمع التبرعات، كما ستقام غدا الأربعاء، جدارية كبيرة من طرف الطلبة نصرة للفلسطينيين الصامدين، ورفعا لمعنوياتهم في مجابهة آلة القتل الصهيونية.



