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مدينة المهدية تستضيف من 17 الى 24 نوفمبر البطولة العربية لمنتخبات مواليد 2006 فما فوق

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 14:40 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تستضيف مدينة المهدية من 17 إلى 24 نوفمبر المقبل البطولة العربية لكرة اليد لمنتخبات مواليد 2006 فما فوق حسب ما كشفت عنه الجامعة التونسية لكرة اليد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

واضافت الجامعة ان الإدارة الفنية الوطنية قررت المشاركة في هذه البطولة بفريقين اثنين تونس "أ" ويضمّ اللاعبين مواليد 2006-2007 وتونس "ب" ويتالف من اللاعبين مواليد 2007 وبعض اللاعبين مواليد 2008.

...

وستشهد البطولة ايضا مشاركة المنتخب السعودي بفريقين اثنين السعودية "أ" والسعودية "ب" والجزائر والمغرب والعراق والكويت والأردن.


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