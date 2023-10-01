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فوز ترجي جرجيس على اولمبيك مدنين وديا 1-صفر

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 18:28 قراءة: 0 د, 18 ث
      
فاز الترجي الجرجيسي اليوم بجرجيس على ضيفه اولمبيك مدنين في مبارة ودية بنتيجة 1-صفر.
وسجل ناصف العطوي الهدف الوحيد للترجي الجرجيسي في الدقيقة 45
ويستعد الفريقان لانطلاق الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوم 7/8 اكتوبر الجاري.
ويفتتح الترجي الجرجيسي يوم الاحد المقبل الموسم الجديد باستضافة مستقبل قابس بينما سيتحول اولمبيك مدنين الى صفاقس لملاقاة محيط قرقنة.


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