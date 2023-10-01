فوز ترجي جرجيس على اولمبيك مدنين وديا 1-صفر

فاز الترجي الجرجيسي اليوم بجرجيس على ضيفه اولمبيك مدنين في مبارة ودية بنتيجة 1-صفر.
وسجل ناصف العطوي الهدف الوحيد للترجي الجرجيسي في الدقيقة 45
ويستعد الفريقان لانطلاق الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوم 7/8 اكتوبر الجاري.
ويفتتح الترجي الجرجيسي يوم الاحد المقبل الموسم الجديد باستضافة مستقبل قابس بينما سيتحول اولمبيك مدنين الى صفاقس لملاقاة محيط قرقنة.
وسجل ناصف العطوي الهدف الوحيد للترجي الجرجيسي في الدقيقة 45
ويستعد الفريقان لانطلاق الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوم 7/8 اكتوبر الجاري.
ويفتتح الترجي الجرجيسي يوم الاحد المقبل الموسم الجديد باستضافة مستقبل قابس بينما سيتحول اولمبيك مدنين الى صفاقس لملاقاة محيط قرقنة.
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