مباراة ودية: فوز نادي المحيط القرقني على سكك الحديد الصفاقسي 1 - 0

فاز نادي المحيط القرقني على سكك الحديد الصفاقسي بنتيجية 1 - 0 في مباراة ودية أقيمت اليوم السبت ضمن استعداداته لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي دارت في ملعب 2 مارس بصفاقس عن طريق اللاعب وائل الفرجاني في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.

ويستهل نادي المحيط القرقني مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2023-2024 بمواجهة أولمبيك مدنين على ميدانه، ضمن منافسات المجموعة الثانية.



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