Babnet

مباراة ودية: فوز نادي المحيط القرقني على سكك الحديد الصفاقسي 1 - 0

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 18:58 قراءة: 0 د, 22 ث
      
فاز نادي المحيط القرقني على سكك الحديد الصفاقسي بنتيجية 1 - 0 في مباراة ودية أقيمت اليوم السبت ضمن استعداداته لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي دارت في ملعب 2 مارس بصفاقس عن طريق اللاعب وائل الفرجاني في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.
ويستهل نادي المحيط القرقني مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2023-2024 بمواجهة أولمبيك مدنين على ميدانه، ضمن منافسات المجموعة الثانية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274185


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 30 سبتمبر 2023 | 15 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:33
18:07
15:31
12:16
06:13
04:47
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
28°-21
29°-20
31°-21
  • Avoirs en devises
    26709,1

  • (29 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,35183 DT        1$ =3,18270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 sept)   559,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*