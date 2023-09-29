فريد بن جحا لباب نات : إيقاف حارس المبيت الذي توفيت فيه الطالبة

صرح المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لباب نات " اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2023انه تمّ إيقاف حارس المبيت الذي توفيت فيه طالبة فجر اليوم اثر تدهور حالتها الصحية فجأة.



وأكد بن جحا، بأنّ الحارس المذكور عمد إلى غلق باب المبيت ومغادرة المكان وربّما يكون ذلك من الأسباب في تأخير تقديم الإسعافات وفي حال تبيّن وجود تقصير أدى إلى حصول تأخر في تقديم الإسعافات فإنّ الفصل 217 يعاقب بالسجن لمدّة عامين "مرتكب القتل عن غير قصد .." حسب فريد بن جحا.





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وكان قاضي التحقيق تنقل على عين المكان وعاين جثة الهالكة التي تبلغ من العمر 20 سنة وكانت تدرس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال، وتعرضت إلى وعكة صحية فجر اليوم وحاولت زميلتها في الغرفة الاتصال بالحماية المدنية التي عند وصولها وجدت أنّ الطالبة قد توفيت وفق المصدر ذاته.



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت مساء اليوم الجمعة إثر وفاة طالبة صباح نفس اليوم مرسمة بالسنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال مقيمة بالحي الجامعي قصر هلال عن تكليف التفقدية العامة للتثبت في ظروف حادثة الوفاة.

و أكدت انها تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث الإداري.

ونعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفقيدة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، متقدمة الى عائلتها بالتعازي. وكان قاضي التحقيق تنقل على عين المكان وعاين جثة الهالكة التي تبلغ من العمر 20 سنة وكانت تدرس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال، وتعرضت إلى وعكة صحية فجر اليوم وحاولت زميلتها في الغرفة الاتصال بالحماية المدنية التي عند وصولها وجدت أنّ الطالبة قد توفيت وفق المصدر ذاته.وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت مساء اليوم الجمعة إثر وفاة طالبة صباح نفس اليوم مرسمة بالسنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال مقيمة بالحي الجامعي قصر هلال عن تكليف التفقدية العامة للتثبت في ظروف حادثة الوفاة.و أكدت انها تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث الإداري.ونعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفقيدة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، متقدمة الى عائلتها بالتعازي.